Трамп: Перемирие между Израилем и Ираном вступило в силу

Дональд Трамп // Белый дом США

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что между Израилем и Ираном вступило в силу перемирие, и призвал обе стороны не нарушать его, что дало надежду на окончание 12-дневной войны, несмотря на сообщения о смертоносных атаках в обеих странах. Об этом пишет Reuters.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль согласился с предложением Трампа о прекращении огня, объявив, что Израиль достиг своей цели по устранению ядерной и баллистической ракетной угрозы со стороны Ирана, но предупредил, что будет решительно реагировать на любые нарушения.

Его заявление прозвучало после того, как Иран запустил новую волну ракет, в результате чего, по данным израильской службы скорой помощи, погибли четыре человека, а иранские власти сообщили о девяти погибших в результате нападения на севере Ирана во вторник утром.

Когда Трамп объявил в понедельник о том, что он назвал полным прекращением огня для окончания войны, он, по-видимому, дал понять, что у Израиля и Ирана будет время для завершения начатых операций, после чего прекращение огня начнется в несколько этапов, пишет издание.

Его заявление прозвучало после резкой эскалации конфликта с воскресенья, когда США бомбардировали иранские ядерные объекты, что побудило Иран нанести ответный удар, запустив в понедельник ракеты по американской базе в Катаре.

Ранним утром во вторник свидетели сообщили, что слышали взрывы вблизи Тель-Авива и Беэр-Шевы на юге Израиля. Полуофициальное иранское информационное агентство SNN сообщило, что Тегеран запустил последнюю серию ракет перед вступлением в силу режима прекращения огня.

Израильские военные заявили, что Иран запустил шесть волн ракет, а национальная служба скорой помощи Израиля сообщила, что в Беэр-Шеве погибли четыре человека.

В Иране заместитель губернатора северной провинции Гилан заявил, что в результате «террористической атаки» во вторник утром были полностью разрушены четыре жилых дома, в результате чего девять человек погибли и 33 получили ранения, сообщило полуофициальное информационное агентство Tasnim.

Не было сразу ясно, имел ли чиновник в виду израильский удар, но иранское агентство Nournews сообщило о гибели в результате атаки ученого-ядерщика Мохаммадрезы Седики, заявив, что он был убит в результате израильского удара до вступления в силу перемирия.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что Трамп договорился о перемирии в ходе телефонного разговора с Нетаньяху, и Израиль согласился на это при условии, что Иран не будет наносить дальнейших ударов.

Ранее иранский чиновник подтвердил, что Тегеран согласился на прекращение огня, но министр иностранных дел страны заявил, что боевые действия не будут прекращены, пока Израиль не прекратит свои атаки.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил во вторник утром, что если Израиль прекратит свою «незаконную агрессию» против иранского народа не позднее 4 утра по тегеранскому времени (00:30 по Гринвичу) во вторник, Иран не намерен продолжать свои ответные действия после этого.

«Окончательное решение о прекращении наших военных операций будет принято позже», — добавил Аракчи в своем посте на X.

Израиль, к которому в минувшие выходные присоединились США, нанес удары по иранским ядерным объектам, обвинив Тегеран в том, что он близок к получению ядерного оружия.

Иран отрицает наличие ядерной программы, но верховный лидер Али Хаменеи заявил, что, если бы Иран захотел, мировые лидеры «не смогли бы нас остановить».

Израиль, который не является участником международного Договора о нераспространении ядерного оружия, является единственной страной на Ближнем Востоке, которая, как считается, обладает ядерным оружием. Израиль не отрицает и не подтверждает это.

Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани добился согласия Тегерана во время телефонного разговора с иранскими официальными лицами, сообщил Reuters во вторник источник, знакомый с ходом переговоров.

Вице-президент США Дж. Д. Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник США Стив Виткофф поддерживали прямые и косвенные контакты с иранцами, сообщил представитель Белого дома.

Ни миссия Ирана при ООН, ни посольство Израиля в Вашингтоне не ответили на отдельные запросы Reuters о комментарии.

Несколькими часами ранее три израильских чиновника дали понять, что Израиль планирует в ближайшее время завершить свою кампанию в Иране, и передали это сообщение США.

Нетаньяху попросил министров правительства, чьи обсуждения завершились рано утром во вторник, не высказываться публично, сообщил израильский телеканал Channel 12.

Рынки положительно отреагировали на эту новость.