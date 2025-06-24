Израиль принял инициативу Трампа о перемирии с Ираном

Последствия атаки иранских ракет

CentralAsia (CA) - Израиль принимает инициативу президента США Дональда Трампа о прекращении боевых действий в отношении Ирана. Об этом заявил советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман. Тем временем иранский телеканал Press TV заявил, что «перемирие начало действовать после четырех волн иранских атак на оккупированную Израилем территорию».

По словам господина Гендельмана, «экзистенциальная двойная угроза» в виде ядерной программы и баллистических ракет Ирана устранена.

При этом в заявлении советника подчеркивается, что Израиль будет отвечать «с максимальной решимостью» на любое нарушение Ираном условий перемирия.

Дональд Трамп ранее заявил, что перемирие между Израилем и Ираном началось. Заявление прозвучало вскоре после иранского ракетного обстрела израильской территории. На юге страны атака привела к жертвам среди мирного населения.

Также о перемирии заявило государственное телевидение Ирана.



Израиль стала последней стороной, которая подтвердила перемирие.