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В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5

CentralAsia (CA) -  В турецком городе Адана 24 июня в 07:09 произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщает Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) в социальной сети X. 

По информации Управления, землетрясение началось на глубине 6,96 км. 

Как сообщают местные СМИ, информации о жертвах и разрушениях не поступало.

 

 

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