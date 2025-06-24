В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5
- Азия и мир, происшествия
- 16:01, 24 июня 2025
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- Обновлено: 16:19, 24 июня 2025 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В турецком городе Адана 24 июня в 07:09 произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщает Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) в социальной сети X.
По информации Управления, землетрясение началось на глубине 6,96 км.
Как сообщают местные СМИ, информации о жертвах и разрушениях не поступало.
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