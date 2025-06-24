В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5

CentralAsia (CA) - В турецком городе Адана 24 июня в 07:09 произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщает Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD) в социальной сети X.

По информации Управления, землетрясение началось на глубине 6,96 км.

Как сообщают местные СМИ, информации о жертвах и разрушениях не поступало.