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Президент Узбекистана прибыл в Монголию с государственным визитом

CentralAsia (MNG) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 июня прибыл в Монголию с государственным визитом, сообщается на сайте главы государства.

Главу Узбекистана встретили встретили министр иностранных дел Монголии Батмунх Батцэцэг и другие официальные лица. В честь гостей в столичном аэропорту был выстроен почётный караул.

«В соответствии с программой сегодня, 24 июня, состоятся узбекско-монгольские переговоры на высшем уровне», - говорится в сообщении на сайте президента Узбекистана.

Ранее глава Монголии Ухнаагийн Хурэлсух приглашал Мирзиёева посетить страну.

 

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