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Палата представителей Конгресса США запретила сотрудникам использовать WhatsApp, - Reuters

CentralAsia (KZ) -  Сервис обмена сообщениями WhatsApp был запрещен на всех устройствах Палаты представителей США, согласно служебной записке, разосланной всем сотрудникам Палаты в понедельник. Об этом сообщает агентство Reuters.

В уведомлении говорится, что «Управление по кибербезопасности признало WhatsApp высоким риском для пользователей из-за отсутствия прозрачности в вопросах защиты пользовательских данных, отсутствия шифрования хранимых данных и потенциальных угроз безопасности при использовании приложения».

В записке от главного административного сотрудника также рекомендуется использовать альтернативные приложения, включая Microsoft Teams, Wickr от Amazon, Signal, а также iMessage и FaceTime от Apple.

Представитель Meta заявил, что компания «категорически не согласна» с решением, подчеркнув, что WhatsApp обеспечивает более высокий уровень безопасности по сравнению с другими одобренными приложениями.

Как ранее сообщал WhatsApp, в январе израильская компания Paragon Solutions пыталась установить слежку за рядом пользователей, включая журналистов и представителей гражданского общества.

Ранее Палата представителей уже запрещала некоторые приложения на служебных устройствах — в частности, TikTok был запрещен в 2022 году по соображениям безопасности.

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