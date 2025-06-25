Американские удары не уничтожили ядерную программу Ирана, - The New York Times и CNN

Спутниковый снимок объекта в Фордо после ударов США, 22 июня 2025 г. (Getty)

CentralAsia (CA) - Удары США по трем иранским ядерным объектам отбросили прогресс Ирана в создании ядерного оружия на несколько месяцев. К такими выводам пришла военная разведка США, пишет The New York Times.

Издание поговорило с американскими чиновниками, которым удалось ознакомиться с секретным докладом военной разведки США, где приводятся предварительные оценки 12-дневной войны между Ираном и Израилем и американского удара.

О том, что американские удары не уничтожили полностью ядерную программу Ирана, со ссылкой на источники и выводы военной разведки также сообщил телеканал СNN. По данным The Times of Israel, израильская разведка считает, что удары США и Израиля лишь отбросили ядерную программу Ирана на «несколько лет», но не уничтожили ее полностью.

По данным NYT, удары Израиля и США отсрочили создание ядерного оружия Ираном менее чем на полгода. До войны американские разведслужбы сообщали, что Ирану нужно не менее трех месяцев, чтобы в спешке создать такое оружие, хотя бы в виде небольшого по мощности и примитивного устройства.

О чем, по данным NYT, говорится в докладе американской разведки:

Удары уничтожили лишь незначительную часть ядерного материала Ирана. Властям страны удалось переместить и спрятать большую часть своих запасов обогащенного урана.

Объекты, по которым ударили США, не были повреждены так сильно, как на то надеялись в администрации Трампа.

В результате ударов оказались завалены входы на два ядерных объекта, но сами подземные бункеры остались нетронуты. О каких объектах идет речь, из статьи NYT неясно.

Удары США повредили систему электроснабжения ядерного объекта внутри горы в Фордо. Неясно, как быстро Иран сможет получить доступ к этому объекту и провести там ремонт. Предварительные израильские оценки ударов также говорят о том, что комплекс в Фордо в целом не был разрушен.

В Белом доме не согласились с опубликованной предварительной оценкой последствий ударов США, назвав ее «в корне неверной». В комментарии CNN пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что эта «так называемая» оценка «была засекречена, но все равно ее передал CNN анонимный неудачник» из разведывательного сообщества. Ливитт назвала утечку «попыткой унизить» Трампа и «дискредитировать» пилотов истребителей, которые нанесли удары по иранским ядерным объектам.

США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем объектам иранской ядерной программы — в Фордо, Натанзе и Исфахане. В Пентагоне после ударов говорили, что продолжают оценивать нанесенный программе ущерб. В то же время президент США Дональд Трамп утверждал, что все три объекта уничтожены. В Иране это не подтверждали.