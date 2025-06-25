В Израиле сообщили о 28 погибших и свыше 1,4 тыс. пострадавших после атак Ирана

Израильские системы ПВО перехватили иранские ракеты над Тель-Авивом, Израиль, рано утром в среду. AFP/Getty Images

CentralAsia (CA) - Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил, что с начала операции «Народ как лев» против Ирана погибли 28 израильтян. Еще 1472 человека получили ранения.

Как уточнил советник в Telegram-канале, 15 пострадавших остаются в тяжелом состоянии, еще 58 — в состоянии средней тяжести. Он также добавил, что в налоговое управление Израиля поступило 38,7 тыс. заявлений о возмещении ущерба. Из них 30,8 тыс. связаны с повреждениями зданий. Всего жилья лишились 15,5 тыс. человек.

Дмитрий Гендельман также сообщил, что за время войны Иран выпустил по территории Израиля 550 ракет и более 1 тыс. беспилотников.

Израиль нанес первый удар по Ирану в ночь на 13 июня, обвинив противника в ядерной угрозе. Иран ответил спустя 17 часов, стороны продолжили наносить ракетные удары.

В ночь на 24 июня Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня. Из одного из постов президента США следовало, что первым перемирие начнет соблюдать Иран, а через 12 часов к соглашению о прекращении огня присоединится Израиль. Утром Трамп сообщил, что режим прекращения огня начал действовать.

Вскоре Израиль заявил о запуске иранских ракет по своей территории. В Иране удар по Израилю отрицали. В ответ на запуск ракет израильский министр обороны Исраэль Кац отдал приказ о силовом ответе на атаку — ударе по целям в Тегеране.

Трамп, в свою очередь, в соцсети Truth призвал Израиль «не сбрасывать бомбы», иначе это будет «серьезным нарушением» соглашения о прекращении огня. Примерно через 40 минут он опубликовал еще один пост, в котором говорилось, что Израиль не собирается атаковать Иран, а все самолеты развернутся и отправятся на базу. «У нас есть две страны, которые воюют так упорно и так долго, что сами не понимают, какого хрена они делают», — сказал Трамп журналистам.