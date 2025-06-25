Более 50 человек осуждены в Казахстане с начала года за террористические и экстремистские преступления

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CentralAsia (KZ) - С начала года в Казахстане по уголовным делам, которые расследовал комитет национальной безопасности, за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждены 52 человека, в том числе двое иностранцев, сообщила пресс-служба КНБ.

«В отношении еще 52 человек расследования продолжаются», - добавили в комитете.

Так, в мае в Шымкенте местный житель приговорен к семи годам лишения свободы за пропаганду терроризма. В рамках расследованного КНБ уголовного дела было установлено, что он призывал свое окружение к убийствам и оправдывал насилие по религиозным мотивам.

Кроме того, в июне по материалам КНБ также за пропаганду терроризма среди верующих жители Атырауской и Актюбинской областей приговорены к семи и шести годам лишения свободы соответственно. При этом ранее у них была судимость за «общеуголовные преступления и попытку выезда в зоны террористической активности».

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