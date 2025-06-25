Президенты Узбекистана и Монголии обсудили углубление экономического сотрудничества

CentralAsia (MNG) - В Улан-Баторе 24 июня прошли переговоры между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Ключевой темой стало углубление экономического сотрудничества между двумя странами, сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Встреча прошла в Государственном дворце Монголии. Главы государств обсудили расширение сотрудничества в экономике, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и гуманитарной сфере. Особое внимание уделено увеличению объемов взаимной торговли, запуску новых совместных предприятий и реализации кооперационных проектов в здравоохранении, образовании, электронной торговле и производстве строительных материалов.

Стороны договорились ускорить принятие соглашений о преференциальной торговле и защите инвестиций, а также развивать промышленную кооперацию, в том числе в добывающем секторе и геологоразведке. В Улан-Баторе открылось представительство министерства геологии Узбекистана для продвижения совместных проектов.

До конца года будет запущено прямое авиасообщение между столицами двух стран, что усилит транспортную и логистическую взаимосвязанность. Также предложено совместно с международными экспертами определить эффективные транспортные коридоры для стран, не имеющих выхода к морю.

В гуманитарной сфере стороны договорились о развитии культурных обменов, поддержке совместных образовательных программ и возобновлении обучения монгольской молодежи в вузах Узбекистана. В эти дни в Улан-Баторе проходят Дни узбекской культуры.

По итогам переговоров было согласовано принятие «дорожной карты» по реализации достигнутых договоренностей. Мирзиёев пригласил своего собеседника с ответным визитом в Узбекистан.

Государственный визит президента Узбекистана в Монголию стал первым с момента установления между странами дипломатических отношений в январе 1992 года. В июне 2024 года лидер Монголии впервые побывал с аналогичным визитом в Узбекистане.

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