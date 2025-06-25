Трамп обвинил CNN и The New York Times в «принижении» атак на ядерные объекты в Иране

Дональд Трамп // Белый дом США

CentralAsia (CA) - Американский президент Дональд Трамп обвинил телеканал CNN и издание The New York Times в попытке дискредитировать удары США по Ирану. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Фальшивые новости CNN вместе с неудачливой The New York Times объединились в попытке принизить один из самых успешных военных ударов в истории», – написал Трамп.

Американский президент снова заявил, что ядерные объекты в Иране «полностью уничтожены», и подчеркнул, что упомянутые им СМИ «получили отклики от общественности».

Речь идет о публикациях телеканала CNN и The New York Times с предварительными данными разведки США, которые показали, что американские удары не полностью уничтожили ядерные объекты Ирана, а, скорее всего, только отбросили ядерную программу на несколько месяцев назад. В Белом доме с данными не согласились.

Израиль нанес первый удар по Ирану в ночь на 13 июня, обвинив противника в ядерной угрозе. Иран ответил спустя 17 часов, стороны продолжили наносить ракетные удары.

В ночь на 22 июня американскими ВВС были атакованы три ядерных сооружения: завод по обогащению урана Фордо, а также объекты в Натанзе и Исфахане. При атаке использовались противобункерные бомбы. В Иране заявили, что серьезного ущерба не было. Сам Трамп заявил, что США уничтожили все иранские ядерные объекты.