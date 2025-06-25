В Таджикистане ожидаются пыльные бури и сход селей

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане в период с 25 по 28 июня ожидаются неблагоприятные погодные явления, включая пыльные бури, загрязнение воздуха и возможные селевые потоки.

Согласно данным Агентства по гидрометеорологии Таджикистана, с 25 и 26 июня в связи с повышением температуры воздуха в отдельных горных и предгорных районах республиканского подчинения и в западной части ГБАО возможны гляциальные селевые явления.

Также в эти дни в Согдийской области, в горных и предгорных районах в результате выпадения осадков возможны селевые потоки.

С 26 по 28 июня в городах и районах Хатлонской области, РРП, городе Душанбе, а также на севере Согдийской области и в отдельных районах ГБАО прогнозируется повышение уровня загрязнения воздуха. Это связано с поступлением пыльных масс с юго-запада, юга и юго-востока страны.

Ожидается превышение допустимых уровней взвешенных частиц в атмосфере:

PM-10 (частицы диаметром до 10 микрон)

PM-2.5 (частицы диаметром до 2.5 микрон)

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