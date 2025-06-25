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В хостелах рядом с аэропортом Шереметьево в полицейские выявили 39 нелегальных мигрантов

CentralAsia (CA) -  В Химках полицейские привлекли в ответственности 39 проживающих в хостелах рядом с аэропортом Шереметьево мигрантов, незаконно находящихся в России, сообщила подмосковская полиция в телеграм-канале.

В ходе очередного рейда полицейские проверили в хостелах 48 иностранных граждан, прибывших из республик ближнего зарубежья. 39 из них нарушили режим пребывания в России, установили правоохранительные органы.

Нелегально проживающих в России мигрантов привлекли к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП — нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в стране. Задержанные обязаны выплатить штраф в размере 5 тыс. руб.

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