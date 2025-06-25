Парламент Ирана проголосовал за приостановку работы с МАГАТЭ

CentralAsia (CA) - Исламская консультативная ассамблея (парламент) Ирана одобрила общий план приостановки сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщают Tasnim, Press TV и Mehr.

По данным Press TV, в поддержку проекта проголосовали 222 депутата. Mehr пишет, что на заседании было 223 депутата, из которых «за» проголосовал 221.

По словам члена президиума парламента Алирезы Салими, на заседании были одобрены «общие положения» законопроекта о приостановке сотрудничества. Он пояснил, что сотрудники МАГАТЭ не получат права въезжать в Иран для проведения инспекций, если не будет гарантирована безопасность ядерных объектов и мирной ядерной деятельности страны. Визиты сотрудников МАГАТЭ также подлежит одобрению Высшего совета национальной безопасности Ирана.

23 июня спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что парламент «стремится» принять законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, пока не будут получены конкретные гарантии «профессионального поведения» организации, писал Tasnim. Вместе с этим Галибаф добавил, что «мирная ядерная программа Ирана будет развиваться с большей скоростью», писал Mehr.

Ядерные технологии в Иране находятся под контролем МАГАТЭ, поскольку Иран является участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). До последнего обострения на Ближнем Востоке инспекторы МАГАТЭ регулярно посещали Иран с проверками — и в том числе фиксировали повышение уровня обогащения урана на ядерных объектах в стране. После атаки Израиля МАГАТЭ также оценивало ущерб, нанесенный ядерным объектам.