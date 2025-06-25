В Армении заявили о предотвращении попытки госпереворота

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Следственный комитет (СК) Армении сообщил, что лидер оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян и его соратники готовили теракты. Их целью СК называет захват власти в республике.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранительные органы сорвали «масштабный и зловещий» план «криминального олигархического духовенства» по дестабилизации обстановки в стране.

По версии СК, архиепископ приобрел средства и инструменты для совершения терактов, а также «намеренно создал иные условия, тем самым подготовившись к узурпации власти», сказано в пресс-релизе ведомства. СК утверждает, что 13 соратников Баграта Галстаняна вместе с другими членами преступной ячейки хотели сформировать 200–250 «ударных групп», включавших до 25 человек с военной подготовкой каждая. В основном группы состояли из бывших военнослужащих и сотрудников милиции. Конечной целью всех групп было выполнение «ударных действий» в течение 24–36 часов и «создание неконтролируемой ситуации» в населенных пунктах Армении, пишет СК.

По данным ведомства, с января 2025 года в группы были завербованы более 1 тыс. человек. Предполагаемые преступники получили данные о расположении светофоров, разветвителей электропроводов и интернет-кабелей для их отключения, а также купили «тысячи зажигательных устройств», предназначенных для взрывов, и металлические «звездочки» для повреждения покрышек транспортных средств, чтобы парализовать наземное движение. СК Армении возбудил уголовное дело (статья не уточняется).

СМИ сообщили, что с утра 24 июня в доме Баграта Галстаняна проходят обыски. Следственные действия ведутся в квартирах и других оппозиционеров. Весной прошлого года Баграт Галстанян был лидером масштабных протестов против правительства и заявлял о готовности занять пост премьера. Архиепископ неоднократно критиковал Никола Пашиняна, в том числе из-за его высказываний в адрес представителей Армянской апостольской церкви.