В Китае из-за наводнения эвакуировали более 80 тысяч человек

CentralAsia (CA) - На юго-западе Китая из-за сильного наводнения эвакуировали более 80 000 человек, сообщает «Синьхуа».

Массовая эвакуация началась в двух уездах провинции Гуйчжоу, где непрекращающиеся проливные дожди и притоки из верховьев вызвали наводнения.

«В уезде Жунцзян временно эвакуировали 48 900 жителей, а в уезде Цунцзян - 32 000. В обоих уездах реагирование на чрезвычайную ситуацию по контролю паводков было повышено до 1-го уровня - самого высокого», - говорится в сообщении.

Согласно информации, уровень воды в реке Дулиу превысил уровень предупреждения на 6,68 метра.

«Спасательные команды, включая пожарных и добровольцев, использовали лодки и другое оборудование для проведения спасательных работ», - указывается в сообщении.

Также провинциальный департамент по чрезвычайным ситуациям направил в пострадавшие районы гуманитарную помощь, в том числе 30 000 бутылок питьевой воды и 10 000 порций лапши быстрого приготовления, доставленных скоростными поездами и автомобильным транспортом.

«В Гуйчжоу из-за схода оползней, вызванных дождями, произошло обрушение части моста на скоростной автомагистрали в уезде Санду. Пока сообщений о жертвах не поступало», - отмечается в сообщении.

Largest flood on record!



The Duliu River in Rongjiang, Guizhou in China just saw its most extreme flood ever, with water surging at 11,400 cubic meters per second and rising a staggering 11 meters above normal levels!pic.twitter.com/ORdRQMfQ9s