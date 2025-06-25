«Она начала мыслить по-взрослому»: как «Алабуга Старт» изменила жизнь участницы из Кыргызстана

CentralAsia (KG) - Отпустить свою дочь в «новую жизнь» в другой стране – испытание для каждого родителя. Так было и с Кундуз и Таалайбеком из села Оттук Иссык-Кульской области, когда их старшая дочь Нургул решила уехать в Россию, чтобы построить карьеру в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга».

Об «Алабуга Старт» в широких кругах заговорили в 2023 году. Тогда программа предлагала девушкам из стран СНГ переехать в Россию, чтобы построить карьеру с нуля в одном из четырех направлений на выбор. Сегодня спектр направлений «Алабуга Старт» расширился, их стало шесть, а зарплата на начальном этапе составляет 860$.

О том, как молодая девушка из Кыргызстана решилась на такой серьезный шаг, как родители отнеслись к решению переехать в другую страну и столкновении ожиданий и реальности – в нашем материале.

«Я первый ребенок в семье, который уехал жить заграницу»

Нургул – старший ребенок в семье. После окончания 11 класса девушка рассматривала разные варианты, в том числе поступление в университеты Кыргызстана и Германии.

О программе «Алабуга Старт» Нургул узнала от директора своей школы, которая в 2023 году лично посетила особую экономическую зону и познакомилась с проектами «Алабуги». Это и стало решающим фактором для родителей девушки.

«Она (директор школы – прим. ред.) вернулась в Кыргызстан и рассказала нам, как живут участницы «Алабуга Старт», где работают и чем занимаются. Показала фото и видео с экскурсии по «Алабуге»», – поделилась Кундуз Осмоналиева.

Переезд дался Нургул несложно, ведь она приехала на программу вместе с подругой Аймончок. Девушки выбрали для себя направление «Оператор производства» и начали свой путь с должности раскройщиц.

«Я с детства была очень активной: ходила на танцы, занималась волейболом, играла на комузе, поэтому оказавшись в «Алабуге», я быстро нашла общий язык с другими девочками, которые приехали туда работать», – рассказала наша героиня. – «Нас с другими участницами «Алабуга Старт» заселили в хостелы: мы вместе жили, ходили за продуктами и сдружились».

За два года Нургул изменилась, признаются родители. Она стала более взрослой, самостоятельной, изменилось мышление, появилось умение распоряжаться финансами, развились лидерские навыки.

«Я стала более серьезной, ответственной. Это связано в моей работой – в свои 19 лет я не просто выполняю свои рабочие задачи, но и руковожу целым модулем», – с гордостью заявила Нургул.

«Моя младшая сестра тоже планирует переехать в Россию»

«Поначалу мы очень скучали, все-таки расставание со старшей дочерью далось нам непросто. Мы созванивались каждый день», – вспоминает Кундуз Осмоналиева. – «Но со временем стало понятно, что у нее все получается: она обрела новых друзей, хороших коллег, получила первое повышение на работе».

Сегодня младшая дочь в семье Айгерим, окончившая 9 классов, думает пойти по стопам старшей сестры, рассказывают родители.

«Мы думаем между поступлением в медицинское училище в Бишкеке и переездом в Татарстан по программе «Алабуга Старт»», – поделилась мама девочек.

Отпустить младшую дочь в Россию уже не кажется таким вызовом для родителей. Видя успехи Нургул, которая достигла должности главного техника и встала во главе целой команды, самостоятельно обеспечивает себя и помогает семье, Кундуз и Таалайбеком готовы поддержать переезд Айгерим к старшей сестре.

«Я с уверенностью могу сказать, что в Татарстане есть возможности. Я могу не переживать за будущее своей дочери и ее безопасность», – отметил отец нашей героини Таалайбек Султанов.

Как стать частью «Алабуга Старт»?

Сегодня «Алабуга Старт» предлагает трудоустройство по любому из шести направлений на выбор: Кейтеринг, Сервис и гостеприимство, Автотранспортный цех (водитель), Оператор производства, Монтажные работы, Отделочные работы.

Присоединиться к «Алабуга Старт» могут девушки в возрасте от 16 до 22 лет. Программа длится всего два года, за это время участницы могут вырасти до высококвалифицированных специалистов и повыситься в должности.

По окончании программы девушки выбирают для себя любой из вариантов:

- Остаться работать в «Алабуге» по своему направлению;

- Трудоустроиться на один из заводов-резидентов особой экономической зоны;

- Поступить в образовательный центр «Алабуга Политех» или любое другое учебное заведение России;

- Вернуться домой и начать свое дело, используя накопленный опыт и профессиональные навыки.

– Я уже почти два года в «Алабуга Старт», и скоро мой путь по программе закончится. Я планирую остаться работать в «Алабуге» еще как минимум на пару лет. И, конечно же, я бы посоветовала девушкам СНГ тоже попробовать свои силы и воспользоваться возможностями, которые дает «Алабуга Старт», – поделилась планами Нургул.

Добавим, что ранее в Бишкеке состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Министерством образования и науки Кыргызской Республики и ОЭЗ «Алабуга». В рамках соглашения стороны договорились о развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в сфере профессионального образования, а также содействия трудоустройству граждан Кыргызстана в «Алабугу».

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