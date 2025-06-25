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В Иране казнили троих обвиняемых в шпионаже в пользу Израиля
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В иранской тюрьме Урмия казнили троих обвиняемых в шпионаже в пользу «Моссада». Об этом сообщает иранское информагентство Fars.

По версии иранских властей, мужчины пытались ввести в страну оборудование для терактов под видом партии алкогольных напитков. Они были задержаны и осуждены по статье о сотрудничестве с враждебным иностранным правительством.

22 июня в Иране казнили мужчину, обвиненного в передаче израильской разведке «Моссад» секретной информации.

Казни предполагаемых шпионов в Иране участились на фоне эскалации конфликта с Израилем. Вчера президент США Дональд Трамп объявил о согласовании странами прекращения огня. Однако в первые же часы оно было нарушено, по имеющимся данным, обеими сторонами.

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