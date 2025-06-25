Пашинян ответил на слухи об обрезании и вызвал патриарха на личную встречу

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении продемонстрировать свой половой орган патриарху Армянской апостольской церкви. Это заявление стало ответом на распространяемые церковными представителями слухи об обрезании Пашиняна.

Пашинян предложил патриарху Гарегину II встретиться лично для опровержения этих утверждений. Кроме того, он обвинил главу церкви в нарушении обета целомудрия и наличии у него ребенка. Об этом армянский премьер написал в соцсетях:

«Я готов принять Ктриджа Нерсисяна и его представителя и доказать обратное. И пусть он наконец ответит на вопрос, нарушил ли он обет безбрачия или нет. Есть ли у него ребенок или нет?»

Как сообщают СМИ, между премьером и Армянской апостольской церковью давно существует напряженный конфликт, вызванный критикой духовенства в адрес Пашиняна за его компромиссы с Азербайджаном и Турцией. Споры сопровождаются взаимными оскорблениями и обвинениями.

Супруга премьера Анна Акопян назвала священников «крупнейшими педофилами в стране», что вызвало резкий отклик Армянской апостольской церкви. Церковь обвинила власти в систематической попытке подорвать ее репутацию, охарактеризовав позицию Пашиняна как враждебную и угрожающую стабильности общества.