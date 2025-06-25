экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Дожди прогнозируются в Казахстане в ближайшие дни

CentralAsia (KZ) -  С 26 по 28 июня в Казахстане пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, на западе, северо-западе, востоке и в центре страны ожидаются – сильные дожди с градом и шквалом.

В то же время на большей части страны резких колебаний в температурном фоне не ожидается. На западе, севере, востоке страны днем +18+28°C, на юге, юго-востоке +28+38°C.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com