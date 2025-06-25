Дожди прогнозируются в Казахстане в ближайшие дни

CentralAsia (KZ) - С 26 по 28 июня в Казахстане пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, на западе, северо-западе, востоке и в центре страны ожидаются – сильные дожди с градом и шквалом.

В то же время на большей части страны резких колебаний в температурном фоне не ожидается. На западе, севере, востоке страны днем +18+28°C, на юге, юго-востоке +28+38°C.

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