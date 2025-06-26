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Завершился государственный визит Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева

CentralAsia (MNG) -  Президент Шавкат Мирзиёев совершил свой первый государственный визит в качестве главы государства с момента установления дипломатических отношений между двумя странами в 1992 году.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24-25 июня совершил первый в истории узбекского лидера визит в постсоветскую эпоху в столицу Монголии Улан-Батор, назвав его «историческим событием в развитии дружественных отношений и многогранного сотрудничества».

В рамках визита были организованы «Туристический форум Монголия-Узбекистан», «Бизнес-форум Монголия-Узбекистан», «Узбекское культурное представление», фотовыставка и День узбекской национальной кухни.

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