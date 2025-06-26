Монголия и Узбекистан подписали совместную декларацию об углублении двусторонних связей

CentralAsia (MNG) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Монголию 24 июня с историческим государственным визитом по приглашению президента Хурэлсуха Ухнаа. Это первый официальный визит главы узбекского государства в Монголию, что является значительным шагом вперед в двусторонних отношениях.

Официальная церемония приветствия состоялась на площади Сухэ-Батора в центре Улан-Батора, где оба лидера обошли почетный караул и приветствовали членов своих делегаций, пока исполнялись национальные гимны.

В ходе официальных переговоров оба президента подтвердили приверженность своих стран углублению сотрудничества. Президент Мирзиёев выразил благодарность за теплый прием Монголии и поздравил с предстоящим празднованием Дня народной революции в стране.

Расширение экономического сотрудничества

Обсуждения были сосредоточены на укреплении экономических связей, включая сотрудничество в области здравоохранения, образования, электронной коммерции, сельского хозяйства и строительных материалов. Недавний узбекско-монгольский бизнес-форум, состоявшийся в Улан-Баторе, подчеркнул растущее коммерческое взаимодействие, а открытие Торгового дома для узбекских товаров в монгольской столице еще больше укрепило торговые связи.

Два президента подчеркнули важность расширения торговли продукцией с высокой добавленной стоимостью и выразили готовность завершить соглашения о преференциальной торговле и защите инвестиций. Такие области, как горнодобывающая промышленность, передача технологий и профессиональная подготовка, также были в повестке дня. Для поддержки этих инициатив Министерство геологии Узбекистана открыло представительство в Улан-Баторе.

Агропромышленное развитие и связь

Агропромышленное сотрудничество будет развиваться путем создания совместных кластеров в области переработки мяса, молочных продуктов, шерсти и кожи. Обе стороны также изучают возможность открытия прямых рейсов между Ташкентом и Улан-Батором к концу 2025 года для содействия бизнесу и туризму.

Гуманитарный и образовательный обмен

Гуманитарное сотрудничество занимало видное место в диалоге. Лидеры договорились возобновить программы образовательного обмена, что позволит монгольским студентам учиться в университетах Узбекистана, тем самым укрепляя культурные и академические связи.

Формализация всестороннего партнерства

Визит завершился подписанием совместной декларации о создании всестороннего партнерства, в которой обозначены ключевые направления долгосрочного сотрудничества и подтверждена взаимная приверженность более глубоким связям. Президент Мирзиёев также пригласил президента Хурэлсуха посетить Узбекистан с ответным визитом.

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