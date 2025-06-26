Запущен электронный национальный атлас Монголии

CentralAsia (MNG) - Институт географии и геоэкологии Академии наук Монголии реализовал и опубликовал проект «Оцифровка и повышение доступности Национального атласа Монголии (E-NAM)», финансируемый «Программой участия» ЮНЕСКО.

Электронный национальный атлас Монголии (E-NAM) — это значимое новшество, которое охватывает всеобъемлющую научно обоснованную информацию о жизни, истории и культуре монголов. Он предоставляет информацию о территории, административной структуре, географическом положении, природных ресурсах, населении, истории, обществе и экономике Монголии.

E-NAM включает 132 тематических изображения и пять основных разделов, сформулированных на английском и монгольском языках, и содержит модели цитирования для всех соответствующих авторов. Кроме того, он включает в себя резюме версий «Национального атласа Монголии», опубликованных в 1990, 2009 и 2022 годах, а также информацию об их редакционных группах. Вся информация, включенная в эту публикацию, доступна всем, независимо от их местоположения, возраста или экономических возможностей. E-NAM имеет важное значение, поскольку он публикует источники исследований и открывает возможности для расширения международного научного сотрудничества. Этот проект рассматривается как важный вклад в реализацию Рекомендации ЮНЕСКО об открытой науке, которая направлена ​​на то, чтобы сделать многоязычные научные знания общедоступными и расширить обмен информацией во всем мире.

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