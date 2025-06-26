Кампания «Золото-3» будет запущена по всей стране

CentralAsia (MNG) - Для увеличения валютных резервов Монголии, снижения давления на платежный баланс и курс тугрика, а также обеспечения макроэкономической стабильности правительство Монголии приняло решение о запуске общенациональной кампании «Золото-3». В связи с этим проект постановления будет представлен в Великий Государственный Хурал Монголии для дальнейшего рассмотрения.

Министр горнодобывающей и тяжелой промышленности Монголии Дамдиням Гонгор заявил: «В связи с ухудшением глобальной геополитической ситуации цены на нефть на международном рынке сильно колеблются, а будущие тенденции неопределенны и непредсказуемы. В ответ правительство Монголии поручило принять следующие меры:

- максимально увеличить закупки и накопление нефтепродуктов в сотрудничестве с предприятиями-импортерами топлива;

- совместно с Банком Монголии изучить возможность привлечения льготных источников финансирования для увеличения запасов нефти и подготовить соответствующие предложения;

- продолжить прежние усилия по строительству национальных хранилищ нефти».

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