Монголия получила оценку «Очень высокая» в Индексе развития электронного правительства ООН

CentralAsia (MNG) - Организация Объединенных Наций оценила Монголию на «очень высоком» уровне в своем последнем Индексе развития электронного правительства (EGDI), что является значительным шагом вперед по сравнению с предыдущим «высоким» рейтингом.

Монголия поднялась на 28 позиций, теперь занимая 46-е место в мире и 13-е место среди стран Азии, что считается примечательным достижением.

В ходе Форума государственной службы 2025 года, совместно организованного Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам и Правительством Республики Узбекистан, 12 стран получили сертификаты в знак признания прогресса, достигнутого в период с 2022 по 2024 год в развитии цифрового правительства, на основе данных «Обзора электронного правительства» Организации Объединенных Наций.

Представители Министерства цифрового развития, инноваций и коммуникаций Монголии приняли участие в Министерской сессии круглого стола форума по теме «Трансформация государственного сектора для устойчивого будущего», поделившись опытом, политикой и достижениями Монголии. Форум, собравший более 400 делегатов из более чем 100 стран, подчеркнул растущий спрос на эффективные и доступные государственные услуги для достижения Целей устойчивого развития 2030 года и представил мировые тенденции в отношении использования электронного управления, инноваций, решений на основе данных и искусственного интеллекта для трансформации государственных услуг. Форум государственной службы 2025 года стал важной площадкой для обмена передовым мировым опытом.

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