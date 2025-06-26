В Монголии проведены местные дополнительные выборы

CentralAsia (MNG) - Голосование на дополнительных выборах 2025 года в областные, столичные, сомонные и районные Хуралы представителей граждан было организовано 22 июня. В этом году дополнительные выборы проводились для заполнения одного вакантного места в аймаках Баянхонгор и Дархан-Уул, а также 61 места в 52 сомонах в 18 аймаках. Всего за эти должности боролись 121 кандидат.

Согласно официальным данным, предоставленным в цифровую информационную систему выборов (www.e-election.mn) избирательными комиссиями провинций и сомонов, 386 избирателей подали заявки на голосование с помощью запечатанных мобильных урн для голосования. Из них 383 успешно проголосовали, что составляет 97,2 процента явки. В ходе этого процесса по крайней мере два члена участковой комиссии посетили место жительства каждого избирателя, где избиратели отметили свои бюллетени в мобильной кабине для голосования, запечатали их в конверты и поместили в переносные ящики. Эти ящики не открывались до официального начала голосования сегодня утром, после чего печати были сломаны, а бюллетени загружены в машины для подсчета голосов. 22 июня голосование проводилось на обычных избирательных участках по всей стране.

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