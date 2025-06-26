Общественность призывают проявлять осторожность в условиях сильной жары

CentralAsia (MNG) - В связи с продолжительной волной тепла, охватившей большую часть страны, представители здравоохранения призывают общественность принять упреждающие меры для предотвращения заболеваний, связанных с жарой, в частности, теплового удара, который может иметь опасные для жизни последствия. Поскольку температура значительно превышает сезонные нормы, людям всех возрастов, особенно детям, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, напоминают о необходимости уделять первостепенное внимание своему благополучию и быть бдительными в отношении рисков чрезмерной жары.

Власти настоятельно рекомендуют населению ограничить деятельность на открытом воздухе в часы пиковой солнечной активности, как правило, между поздним утром и серединой дня, когда воздействие ультрафиолета максимально. Если выход на улицу необходим, людям следует искать затененные места, когда это возможно, и носить соответствующую солнцезащитную одежду, включая широкополые шляпы, солнцезащитные очки с УФ-фильтром, легкую одежду с длинными рукавами, а также солнцезащитные тенты или зонтики.

Медицинские эксперты подчеркивают, что тепловой удар возникает не только из-за прямого попадания солнечных лучей на голову; длительное воздействие солнечных лучей на открытые руки, ноги и шею также может привести к перегреву и солнечному удару. Поэтому ношение свободной, дышащей одежды, которая защищает кожу, и регулярное принятие мер по охлаждению тела, например, смачивание головы или шеи водой, имеет важное значение при длительном пребывании на открытом воздухе.

Младенцы и маленькие дети требуют особого внимания, поскольку их организм менее эффективно регулирует температуру. Опекунам настоятельно рекомендуется содержать их в прохладных, затененных помещениях, обеспечивая циркуляцию воздуха и уровень влажности, необходимые для предотвращения перегрева. Также крайне важно внимательно следить за гидратацией — не только для детей, но и для всех. Людям рекомендуется пить воду часто в течение дня, независимо от того, испытывают ли они жажду, чтобы избежать обезвоживания, которое может быстро наступить во время сильной жары.

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