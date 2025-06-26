Президент НТПП уходит в отставку из-за проблем с руководством

Төр-Од Лхагважав

CentralAsia (MNG) - Совет директоров Национальной торгово-промышленной палаты Монголии собрался 20 июня и проголосовал за отставку президента Төр-Ода Лхагважава, сославшись на отсутствие доверия к его руководству. Бывший президент палаты Лхагважав Баатаржав был назначен временным заместителем.

Из 75 членов совета директоров 55 выразили несогласие с Төр-Одом Лхагважавом, в основном из-за того, что он не назначил генерального директора с момента вступления в должность. Сотрудники также сформировали профсоюз в знак протеста, заявив, что больше не будут с ним сотрудничать.

Правление ранее подало петицию, призывающую Төр-Ода Лхагважава добровольно уйти в отставку, но он отказался. Это первый случай в истории МНТПП, когда действующий президент был уволен. Төр-Од Лхагважав был избран на внеочередной XXII Генеральной ассамблее, состоявшейся 28 ноября 2024 года.

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