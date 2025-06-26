В Армении задержали 14 человек по делу о захвате власти, в том числе архиепископа Баграта Галстаняна

Сотрудники Службы национальной безопасности Армении арестовывают архиепископа Баграта Галстаняна в Ереване, Армения, 25 июня 2025 года. Фото

CentralAsia (CA) - В Армении возбудили уголовное дело в отношении участников движения «Священная борьба». Они, по версии следствия, готовились к совершению терактов и насильственному захвату власти. В рамках уголовного дела полиция и Следственный комитет страны провели более 90 обысков, а также задержали 14 человек, сообщила пресс-служба СК Армении.

В ходе обысков обнаружили огнестрельное оружие, планы операций, списки завербованных лиц, взрывчатые вещества, дымовые гранаты, БПЛА, документы с детальным описанием незаконной деятельности группировки и другие «неопровержимые доказательства».

Уголовное дело было возбуждено в отношении 16 человек, добавили в СК. Среди задержанных — лидер оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян. Обыски прошли у него, у его сторонников и других оппозиционеров. Среди них депутаты от фракций «Армения», «Дашнакцутюн», «Эчмиадзин» и сторонники «Священной борьбы».

Суд общей юрисдикции Еревана позже заключил Баграта Галстаняна под арест сроком на два месяца. Об этом журналистам сообщил его адвокат Ованес Худоян. Как отметил Худоян, защита намерена обжаловать решение в Апелляционном суде.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что правоохранительные органы сорвали «масштабный и зловещий» план «криминального олигархического духовенства» по дестабилизации обстановки в стране. Весной прошлого года Баграт Галстанян был лидером масштабных протестов против правительства и заявлял о готовности занять пост премьера.