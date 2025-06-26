В Казахстане запретят носить одежду, закрывающую лицо. Парламент утвердил поправки

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CentralAsia (KZ) - Обе палаты парламента Казахстана поддержали законопроект, который предусматривает запрет на ношение в общественных местах закрывающих лицо предметов одежды. Документ направлен на подпись главе государства, передает Zakon.kz.

Речь о поправках в закон «О профилактике правонарушений». 19 июня этот документ рассматривали в Сенате, однако тогда его не приняли, вернув в Мажилис (нижнюю палату парламента) с некоторыми коррективами. Они касались вопросов предоставления жилья сотрудникам силовых структур.

С нормой о запрете закрывающей лицо одежды в общественных местах сенаторы были согласны.

Депутаты Мажилиса вновь рассмотрели законопроект и согласились с предложенными поправками. Теперь его должен будет подписать президент.

Нововведение призвано помочь предотвратить правонарушения, «совершаемые с использованием предметов одежды, которые мешают распознавать лицо». Исключением могут стать случаи, когда подобная одежда используется для исполнения требований закона, медицинских целей, гражданской защиты, при определенных погодных условиях и во время участия в спортивно-массовых и культурных мероприятиях.

В документе не указано, о какой именно одежде идет речь, предположительно, наряду с масками и балаклавами под запрет попадет и религиозная одежда, в частности, никаб, который полностью закрывает лицо. Дискуссии о его возможном запрете идут в Казахстане не один год.

В марте 2024 года Касым-Жомарт Токаев назвал никабы архаичной формой одежды, которую навязывают казахстанкам радикально настроенные неофиты. По мнению главы государства, это «неприкрытый вызов» казахстанским традиционным устоям.

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