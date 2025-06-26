Белый дом: Виновного в утечке данных США об ударах по Ирану следует посадить

CentralAsia (CA) - Администрация США считает, что сотрудника, раскрывшего телеканалу CNN ранние данные американской разведки о результатах ударов по Ирану, следует приговорить к тюремному заключению. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, журналисты CNN взяли отрывки из «совершенно секретного разведывательного отчета», раскрытого в результате утечки. Саму публикацию Левитт назвала ложной.

«ФБР проводит расследование, чтобы найти того, кто был источником утечки»,— сообщила пресс-секретарь. На вопрос о том, какое наказание должно ждать виновного, она ответила: «Его нужно посадить в тюрьму».

В ночь на 22 июня американскими ВВС были атакованы три ядерных сооружения. Президент США Дональд Трамп заявил, что США уничтожили все иранские ядерные объекты.

После телеканал CNN опубликовал ранние разведданные, согласно которым американские удары не смогли полностью уничтожить ядерную программу Ирана. После публикации материала Дональд Трамп несколько раз назвал факты в нем «фейковыми», а также анонсировал пресс-конференцию с военными представителями. Встреча пройдет 26 июня в 8:00 по восточному времени.