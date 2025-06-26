Ядерной программе Ирана нанесен серьезный ущерб, - ЦРУ

Во вторник, 24 июня 2025 года, на спутниковом снимке, предоставленном Maxar Technologies, видны повреждения на обогатительном предприятии в Фордо посл

CentralAsia (CA) - Объекты ядерной программы Ирана в результате американских ударов получили серьезные повреждения, заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, ссылаясь на новые данные разведки.

«ЦРУ может подтвердить, что совокупность достоверных разведданных указывает на то, что ядерной программе Ирана нанесен серьезный ущерб в результате недавних целенаправленных ударов», — говорится в заявлении на сайте управления.

По словам главы ЦРУ, были получены новые разведданные из надежных источников о том, что несколько ключевых иранских ядерных объектов было разрушено и их придется восстанавливать годами.

Рэтклифф добавил, что ЦРУ продолжает собирать дополнительную информацию, и будет информировать о ней официальных лиц и общественность.

Ранее в Белом доме отвергли просочившиеся в прессу первоначальные оценки разведки о том, что основные компоненты иранской ядерной программы не были уничтожены и могут быть восстановлены в течение нескольких месяцев.

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранская ядерная программа полностью уничтожена в результате ударов, а материалы телекомпании CNN и газеты New York Times со ссылкой на отчет разведки назвал «фейковыми новостями».

В ночь на четверг Трамп также заявил, что министр обороны Пит Хегсет проведет пресс-конференцию в 8 утра по Вашингтону в Пентагоне, «чтобы защитить достоинство великих американских пилотов».

Из его поста в Truth Social следует, что на ней могут быть представлены новые данные об ударах по Ирану.

Издание Axios сообщает, что американская администрация намерена ограничить обмен секретной информацией с Конгрессом после утечки разведданных в СМИ.

Источники издания заявили, что ФБР начало расследование.

Собеседники Axios в администрации говорят, что ограничить планируется данные в системе CAPNET, которую Белый дом использует для обмена секретной информацией с конгрессменами.

Оценка Разведывательного управления Министерства обороны США (Defense Intelligence Agency, DIA) была размещена в системе в понедельник вечером, а на следующий день выдержки из нее появились в СМИ, пишет Axios.

Отчет, как сообщается, был составлен в течение первых 24 часов после ударов и основывался на анализе спутниковых снимков, а не на свидетельствах очевидцев на местах. В нем признавалась «низкая достоверность» оценок.