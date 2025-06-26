Минимум 300 человек пострадали в результате протестов в Найроби

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CentralAsia (CA) - Минимум 300 человек пострадали во время протестов в столице Кении Найроби. Об этом сообщает агентство France-Presse (AFP) со ссылкой на представителей экстренных служб.

По информации AFР, 67 человек из этого числа находятся в критическом состоянии, среди них люди, получившие огнестрельные ранения. Они госпитализированы в Национальную больницу имени Джомо Кениаты.

Как сообщает Daily Nation, протесты затронули свыше 20 городов Кении, с наиболее масштабными акциями в Найроби. Отмечены случаи грабежей магазинов и заправок, вандализма и хулиганства. Полиция и спецназ применяли слезоточивый газ и водометы для разгона агрессивных групп, а в отдельных случаях использовали огнестрельное оружие.

Протесты приурочены к годовщине протестов 2024 года против повышения налогов и за отставку президента Уильяма Руто. Самые масштабные акции 25 июня 2024 года привели к поджогу зданий парламента и городского совета в столице. В ответ президент отозвал вызвавший возмущение законопроект, но отметил, что это заставит правительство занять на внешних рынках до 1 трлн кенийских шиллингов (около $7,7 млрд).