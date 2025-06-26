В Узбекистане зафиксировано рекордно низкое количество абитуриентов

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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане завершилась кампания по приему документов для поступления в вузы на 2025/26 учебный год в режиме онлайн. С 5 по 25 июня через сайты государственных услуг зарегистрировались 732 411 абитуриентов, что стало самым низким показателем за последние семь лет, следует из отчета Агентства оценки знаний и квалификации при Министерстве образования, науки и инноваций республики.

В ведомстве уточнили, что из общего числа подавших заявки на прохождение тестирования 386 112 девушек и 346 299 юношей.

Больше всего претендентов на поступление в высшие и профессиональные учреждения выбрали обучение на узбекском языке — 644 027 человек. Далее следуют те, кто предпочел русский язык — 71 476 граждан, каракалпакский — 14 959 и другие языки — 1949.

В агентстве предупредили абитуриентов, которым нужно оплатить услугу, что их не допустят к экзаменам, если они не перечислят деньги до конца сегодняшнего дня — 26 июня.

Отметим, что для выпускников этого года тестирование бесплатное.

Данная норма также распространяется на лиц:

с ограниченными возможностями;

включенных в «Молодежную тетрадь»;

зарегистрированных в «Едином реестре социальной защиты»;

находящихся на полном государственном обеспечении;

рекомендуемых к обучению без экзаменов.

Таким образом, заплатить должны по сути лишь те, кто уже предпринимал попытку поступить в вуз раньше. С них взимается 0,5 базовой расчетной величины — 187500 сумов ($15).

Возвращаясь к количеству абитуриентов, отметим, что по сравнению с прошлым годом цифра снизилась более чем на 18%. Тогда студентами пожелали стать 894 279 человек.

Рекорд по данному показателю был установлен в 2020 году — 1 484 085 абитуриентов. К слову, с 2022 года число подавших заявку онлайн неизменно снижается.