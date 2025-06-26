В Узбекистане зафиксировано рекордно низкое количество абитуриентов

- Узбекистан, общество
- 13:48, 26 июня 2025
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане завершилась кампания по приему документов для поступления в вузы на 2025/26 учебный год в режиме онлайн. С 5 по 25 июня через сайты государственных услуг зарегистрировались 732 411 абитуриентов, что стало самым низким показателем за последние семь лет, следует из отчета Агентства оценки знаний и квалификации при Министерстве образования, науки и инноваций республики.
В ведомстве уточнили, что из общего числа подавших заявки на прохождение тестирования 386 112 девушек и 346 299 юношей.
Больше всего претендентов на поступление в высшие и профессиональные учреждения выбрали обучение на узбекском языке — 644 027 человек. Далее следуют те, кто предпочел русский язык — 71 476 граждан, каракалпакский — 14 959 и другие языки — 1949.
В агентстве предупредили абитуриентов, которым нужно оплатить услугу, что их не допустят к экзаменам, если они не перечислят деньги до конца сегодняшнего дня — 26 июня.
Отметим, что для выпускников этого года тестирование бесплатное.
Данная норма также распространяется на лиц:
- с ограниченными возможностями;
- включенных в «Молодежную тетрадь»;
- зарегистрированных в «Едином реестре социальной защиты»;
- находящихся на полном государственном обеспечении;
- рекомендуемых к обучению без экзаменов.
Таким образом, заплатить должны по сути лишь те, кто уже предпринимал попытку поступить в вуз раньше. С них взимается 0,5 базовой расчетной величины — 187500 сумов ($15).
Возвращаясь к количеству абитуриентов, отметим, что по сравнению с прошлым годом цифра снизилась более чем на 18%. Тогда студентами пожелали стать 894 279 человек.
Рекорд по данному показателю был установлен в 2020 году — 1 484 085 абитуриентов. К слову, с 2022 года число подавших заявку онлайн неизменно снижается.