Правительство Таджикистана «открыло небо» для иностранных авиакомпаний

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане вступило в силу постановление правительства о внедрении в республике политики «Открытого неба». Это означает, что иностранные авиакомпании вправе увеличивать частоту рейсов вне зависимости от количества перелетов, осуществляемых местными перевозчиками. О нововведениях сообщает Avesta.tj со ссылкой на Агентство гражданской авиации при Кабмине страны.

Ранее в этой центральноазиатской республике действовало правило, согласно которому был установлен принцип паритета. То есть зарубежные авиаперевозчики могли выполнять количество рейсов, равное рейсам таджикским компаний. Теперь же данная норма упразднена.

Более того, в рамках постановления правительства также сняты ограничения на тип воздушных судов, число перевозчиков, тарифы и маршрутную сеть. Отмечается, что уже есть прецедент. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines воспользовалась новыми правилами и с 1 августа увеличит частоту полетов между Душанбе и Стамбулом с трех до пяти раз в неделю.

Впрочем, поправки актуальны не для всех направлений. В документе указано, что на 18 маршрутах, ранее определенных Агентством гражданской авиации, в течение трех лет сохранится прежний порядок регулирования. После чего снятие ограничений распространится на все перелеты без исключения.

Режим «Открытого неба» распространяется на международные аэропорты столицы республики, а также других городов: Худжанда, Куляба и Бохтара.

Агентству гражданской авиации поручено обеспечить доступ к воздушному пространству в рамках третьей и четвертой степеней свободы для всех заинтересованных сторон, а также последовательно снимать барьеры для иностранных компаний.

На фоне принятых изменений антимонопольным структурам, предприятиям по управлению воздушным движением и руководству аэропортов следует принять меры по повышению качества обслуживания пассажиров, снижению тарифов на сопутствующие услуги и развитию инфраструктуры.

По оценке экспертов, внедрение политики «Открытого неба» в Таджикистане создаст благоприятные условия для конкуренции на рынке перевозок, что в свою очередь приведет к снижению цен на билеты и привлечет дополнительные инвестиции в сферу гражданской авиации.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения