Минобороны РФ объявило о перехвате 50 украинских дронов. Два беспилотника были сбиты на подлете к Москве

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CentralAsia (CA) - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух беспилотниках, сбитых на подлете к городу. В телеграм-канале Собянина говорится, что «уничтожен беспилотник, атаковавший Москву», а также «сбит БПЛА, атаковавший Московский регион». Подробности не уточняются.

Из-за атаки дронов московский аэропорт Внуково временно не принимал рейсы. Телеграм-канал Shot писал, что сообщения о взрывах поступали из Зеленограда, Коммунарки, Дедовска и Прокшино. В расположенном недалеко от аэропорта Внуково жилом комплексе «Середневский лес», по данным Shot, обломки сбитого дрона повредили автомобиль.

Всего в ночь на 26 июня, объявило Минобороны РФ, было перехвачено и уничтожено 50 украинских беспилотников.

23 дрона были сбиты над Курской областью, 11 — над Ростовской, шесть — над Брянской, по три — над Белгородской и Московской, еще два — над Крымом и по одному — над Мордовией и Калужской областью. В Калуге вводились временные ограничения на работу аэропорта.