Швейцарские ученые создали живой материал, поглощающий CO₂

CentralAsia (CA) - Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха (ETH Zurich) представили живой материал, который можно напечатать на 3D-принтере и который активно поглощает углекислый газ из атмосферы.

Новый материал представляет собой специальный гель, содержащий древние микроорганизмы — цианобактерии. Эти бактерии, которые являются одними из самых старых форм жизни на Земле, обладают способностью к фотосинтезу даже при слабом освещении.

Материал работает по принципу двойного связывания углерода:

Органическое связывание: бактерии используют солнечный свет для превращения CO₂ в биомассу

Минеральное связывание: в процессе жизнедеятельности бактерии создают карбонатные минералы (например, известь), которые надежно «запирают» углерод

Лабораторные испытания показали, что материал непрерывно поглощает CO₂ в течение 400 дней, связывая около 26 миллиграммов углекислого газа на грамм материала. Большая часть углерода сохраняется в стабильной минеральной форме, что делает процесс особенно эффективным.

Инкапсулированные в специальном гидрогеле цианобактерии остаются активными более года, что обеспечивает долгосрочную эффективность материала.

Материал нашел применение в архитектурных проектах:

Венецианская биеннале архитектуры: В канадском павильоне установили инсталляцию Picoplanktonics — две структуры, похожие на стволы деревьев высотой до трех метров. Каждая может поглощать до 18 кг CO₂ в год — столько же, сколько 20-летняя сосна.

Миланская триеннале: Проект Dafne's Skin демонстрирует, как живые материалы могут изменить облик зданий будущего, создавая на деревянных поверхностях темно-зеленую патину из микроорганизмов.

По словам профессора Марка Тиббитта, руководителя исследования, в будущем материал может использоваться как покрытие для фасадов зданий, превращая городскую инфраструктуру в гигантский поглотитель углерода.

Для роста материала требуются только солнечный свет, искусственная морская вода с питательными веществами и CO₂ из воздуха, что делает технологию экологически чистой и энергоэффективной.