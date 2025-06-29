Ученые обнаружили новый вид динозавров размером с собаку

Рисунок того, как мог выглядеть Enigmacursor mollyborthwickae.

CentralAsia (CA) - Ученые обнаружили новый вид динозавров — динозавр размером с собаку, который обитал на территории современных Соединенных Штатов около 150 миллионов лет назад вместе с такими известными динозаврами, как стегозавр и диплодок.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Royal Society Open Science в среду, Enigmacursor mollyborthwickae, как его назвали исследователи, был примерно такого же размера, как лабрадор-ретривер, а его хвост составлял около половины его длины.

Хотя многие из его костей были обнаружены в формации Моррисон в Колорадо в 2021–2022 годах, его череп и части позвоночника отсутствовали, из-за чего ученые не уверены в его точной длине.

«Эти очень маленькие травоядные динозавры встречаются довольно редко», — рассказал CNN профессор Пол Барретт, научный сотрудник Лондонского музея естественной истории, который был одним из руководителей исследования.

Скелет будет выставлен в Музее естественной истории в Лондоне. /Попечители Музея естественной истории

«На самом деле находки практически целых скелетов, а не нескольких фрагментов костей, встречаются нечасто, и поэтому они довольно плохо изучены».

Скелет будет экспонироваться в Музее естественной истории с 26 июня.

Этот динозавр был довольно «легко сложен» и весил примерно столько же, сколько колли, сказал Барретт. Он был травоядным и ходил на своих длинных задних ногах, что «предполагает, что он был довольно быстрым бегуном», что позволяло ему «быстро убегать» от хищников, добавил Барретт.

Он и его коллега Сюзанна Мейдмент начали исследовать этот образец после того, как с ними связалась лондонская художественная галерея, где выставлялся динозавр.

В конце концов им удалось поработать с галереей, чтобы найти донора, который мог бы помочь доставить скелет в музей. Название вида дано в честь донора, Молли Бортвик, а название рода на латыни означает «таинственный бегун».

Череп у скелета отсутствовал, поэтому представленный на выставке экземпляр является реконструкцией. /Попечители Музея естественной истор

Тщательно изучив кости, Мейдмент и Барретт пришли к выводу, что этот экземпляр обладал уникальными характеристиками, не похожими ни на один другой ранее известный вид. В частности, его бедренная кость была особенно отличительной, с другими видами прикрепления мышц, чем у других динозавров, сказал Барретт.

Он наиболее близок к Yandusaurus hongheenis, динозавру длиной три метра (9,8 фута), найденному в Китае. Это говорит о том, что вид был широко распространен, сказал Барретт, выдвинув гипотезу, что другие его окаменелости просто еще не были найдены.

Ученые полагают, что этот экземпляр еще не полностью вырос, поскольку некоторые из его позвонков еще не срослись, но из-за того, как ископаемое было подготовлено до того, как попало в Музей естественной истории, они не могут быть в этом уверены. Также неясно, как умер динозавр, поскольку на его костях нет никаких явных признаков болезни или травмы.

Новые виды динозавров обнаруживаются или идентифицируются относительно часто, примерно раз в неделю, сказал Барретт. Но находки небольших динозавров, как этот, происходят гораздо реже, отчасти потому, что их упускают из виду охотники за окаменелостями, ищущие более крупных, более впечатляющих динозавров, а отчасти потому, что более мелкие скелеты с большей вероятностью будут разорваны хищниками и падальщиками.

По словам Барретта, обнаружение этих более мелких динозавров, которые часто остаются в земле, «дает нам более полное представление о том, какими были эти экосистемы».