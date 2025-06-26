В Сербии задержали шесть человек по подозрению в подготовке госпереворота

CentralAsia (CA) - В Сербии задержаны шесть человек по подозрению в подготовке действий против конституционного строя и безопасности страны. Об этом сообщает МВД страны.

По версии следствия, 21 июня подозреваемые собрались в одном из отелей города Кралево «с целью планирования насильственной смены власти в Сербии». На встрече обсуждались нападения на представителей государственных структур, полиции, силовые захваты зданий правительства и СМИ.

У одного из задержанных правоохранительные органы нашли пистолет со стертым серийным номером, при этом разрешения на ношение оружия у него не было. У другого задержанного нашли арбалет.

Подозреваемых задержали на 48 часов. В пресс-релизе министерства указаны только их инициалы.

По информации издания N1, задержаны представитель Ассоциации коренных жителей Кралево Иван Матович, бывший председатель Военного профсоюза Сербии Новица Антич, ветеран войн в Хорватии и Косово Бранко Момчилович, бывший прапорщик Видан Коляич, бывший сотрудник полиции Срджан Гайович.

В марте 2024 года Politico со ссылкой на неназванную западную разведку писало, что Новица Антич — «агент влияния», который тесно сотрудничал с российскими спецслужбами.

В августе 2024 года президент Сербии Александр Вучич рассказывал, что Россия передала Сербии данные о готовящихся в республике массовых беспорядках, целью которых является государственный переворот.