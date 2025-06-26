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Верховный лидер Ирана выступил с обращением к нации. Он поздравил народ с победой над Израилем и США

CentralAsia (CA) -  Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с видеообращением к народу, поздравив страну с победой. Его слова приводит иранское агентство IRNA. 

«Я поздравляю иранский народ. Сионистский режим почти рухнул и был раздавлен под ударами исламском республики», — заявил Хаменеи. 

Он также поздравил народ Ирана с победой над США. 

«Американский режим вступил в прямую войну, потому что чувствовал, что если он не вступит, то сионистский режим будет полностью уничтожен. Здесь также победила исламская республика и нанесла Америке сильную пощечину», — сказал верховный лидер Ирана. 

Это первое публичное появление Али Хамении за неделю. Ранее он записал два видеообращения с момента обострения конфликта с Израилем 13 июня.

The New York Times 21 июня писала, что верховный лидер Ирана сейчас общается с командирами через доверенного помощника и даже не ведет электронную переписку, чтобы затруднить поиск своего местонахождения. Он, как утверждают собеседники газеты, укрывается в бункере. Кроме того, Хаменеи уже определил трех преемников, который могут занять пост верховного лидера Ирана в случае его гибели.

24 июня Иран и Израиль сообщили, что согласны прекратить огонь.

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