Армения одобрила торговые соглашения ЕАЭС с Монголией

CentralAsia (MNG) - Правительство Армении одобрило торговые соглашения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Первое соглашение касается ЕАЭС и Монголии, второе — ЕАЭС и ОАЭ. Эти документы были приняты коллегией Евразийской экономической комиссии 14 мая.

Соглашения направлены на либерализацию и упрощение торговли товарами между сторонами. Это включает в себя снижение тарифных и нетарифных барьеров, содействие экономическому и торговому сотрудничеству, а также поощрение расширения и диверсификации торговли между сторонами.

Реализация этих соглашений создаст возможности для расширения торговли между подписавшими сторонами, увеличения объемов экспорта и повышения конкурентоспособности продукции государств-членов ЕАЭС как на монгольском, так и на арабском рынках.

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