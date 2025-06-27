Южнокорейские и тувинские борцы сразятся на «Даншиг Наадам» в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -

Религиозно-культурный фестиваль «Даншиг Наадам-Хурээ Цам 2025» начнется 27 числа этого месяца в Хүй долоо худаг. Борьба пройдет 28-29 числа этого месяца. Началась онлайн-регистрация на борьбу религиозно-культурного фестиваля «Даншиг Наадам – Хурээ Цам 2025».

В этом году в религиозном и культурном фестивале примут участие иностранные борцы. Всего на соревнования зарегистрировались 12 борцов из Тувы. Также планируется участие чемпионов страны по борьбе ширым из Республики Корея. Борцы Чхве Чжон Ман, Ким Мин Чжэ и Ча Мин Су собираются приехать в нашу страну.

Во время Наадама пройдут церемонии в честь Будды Очирваана и великого императора Чингисхана, конкурс искусств «Балин тосон», дебаты по книгам, 256 поединков по борьбе, скачки лошадей шестилеток, национальные соревнования по стрельбе из лука, соревнования по стрельбе из лука и

источник: MiddleAsianNews

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