Рейтинг гендерного разрыва Монголии поднялся на 20 позиций

CentralAsia (MNG) -

Согласно Глобальному индексу гендерного разрыва, ежегодно публикуемому Всемирным экономическим форумом, Монголия заняла 65-е место из 148 стран в 2025 году, поднявшись на 20 позиций с 85-го места среди 145 стран в 2024 году. Среди субиндексов показатели образования и здравоохранения оставались стабильными и демонстрировали постоянный прогресс, в то время как участие женщин в политической жизни значительно улучшилось, поднявшись со 120-го на 99-е место. Участие женщин в рабочей силе также улучшилось, переместившись с 43-го на 20-е место, что привело к общему рейтингу «улучшенный прогресс».

Индекс гендерного разрыва измеряет гендерное равенство в четырех ключевых областях: экономическое участие и возможности, уровень образования, здравоохранение и политическое представительство, согласно Resource Watch. Индекс варьируется от 0 до 1, где 0 представляет собой полное неравенство, а 1 представляет собой полное равенство, согласно Resource Watch. В 2023 году Монголия занимала 80-е место, в 2024 году — 85-е место, а в 2025 году — 65-е место, что свидетельствует об улучшении.

Отчет 2025 года, вероятно, предоставит более подробную картину прогресса и проблем Монголии в деле сокращения гендерного разрыва. Важно будет отслеживать результаты страны в ключевых областях, обозначенных выше, а также ее усилия по решению проблемы влияния изменения климата на гендерное равенство.

источник: MiddleAsianNews

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