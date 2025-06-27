Главы МИД Монголии и Казахстана отметили высокий уровень стратегического партнерства

CentralAsia (MNG) -

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу прибыл в Монголию с официальным визитом по приглашению монгольской стороны, сообщает MiddleAsianNews со ссылкой на МИД Монголии.

26 июня 2025 года состоялись официальные переговоры Министра иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх и заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу.

В ходе официальных переговоров главы двух государств рассмотрели ход реализации взаимно согласованных задач, а также определили перспективы

«Сегодня казахстанско-монгольские отношения являются образцовыми и дружественными. Между нами нет нерешенных вопросов. Это ценный актив, который мы должны использовать для укрепления взаимного доверия и устойчивого развития», — подчеркнул министр Нуртлеу.

В ходе переговоров стороны договорились о регуляризации переговоров на высшем уровне, взаимных визитов, консультаций между министерствами иностранных дел и консульских встреч между двумя странами.

Они также подчеркнули важность активизации сотрудничества во всех отраслях, включая автомобильный транспорт, сельское хозяйство, легкую промышленность, туризм, культуру и образование, и обменялись мнениями о возможности расширения номенклатуры товаров и продукции, реализации совместных проектов и программ в агропромышленном секторе в рамках поставленной цели по увеличению двустороннего товарооборота до 500 млн долларов США.

Было также решено поддержать изучение и реализацию совместных проектов, которые послужат символом отношений между двумя странами, используя богатые ресурсы Монголии в секторах шерсти, кашемира, кожи и ее переработки.

Министр Нуртлеу отметил, что Казахстан занимает 24-е место в мире по уровню развития информационных технологий и подчеркнул важность подготовки молодых кадров для будущего двустороннего сотрудничества. Он выразил готовность Казахстана оказывать поддержку и предоставлять стипендии монгольской молодежи, в том числе сельской и местной, для изучения информационных технологий и инженерии, а также выразил желание развивать эффективное и долгосрочное сотрудничество в этой сфере.

Стороны договорились сотрудничать в рамках двусторонних и многосторонних правовых механизмов для устранения препятствий в дорожно-транспортной сфере и создания новых транспортно-логистических маршрутов и кратчайших путей.

В целях развития сотрудничества по вышеуказанным направлениям принято решение о проведении очередного заседания «Монгольско-Казахстанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству» до 2025 года.

Стороны подтвердили продолжение сотрудничества в сфере охраны окружающей среды в рамках проекта «Два миллиарда деревьев», инициированного Президентом Казахстана, в рамках общенационального движения «Один миллиард деревьев», инициированного Президентом Монголии.

Обе страны выразили свою приверженность дальнейшему расширению и укреплению сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций и других международных организаций сотрудничества.

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