Обсуждено сотрудничество с АБР по переводу улан-баторских юрточных районов на солнечную энергию

CentralAsia (MNG) - Председатель Хурала представителей граждан столицы Баяр Амарбаясгалан и заместитель губернатора, отвечающий за социальную политику, зеленое развитие, загрязнение воздуха и окружающей среды Амартувшин Амгаланбаяр встретились с директором по развитию энергетических продуктов Азиатского банка развития Синди Сиснерос-Тиангко и другими должностными лицами.

Стороны обменялись мнениями о первоначальных инвестициях и развитии инфраструктуры, необходимых для внедрения солнечной энергии в юрточных районах Улан-Батора.

В этом году столица планирует утеплить 51 000 домохозяйств и перейти на газовое или электрическое отопление. Домохозяйства, которые полностью перешли на газовое или электрическое отопление, будут иметь право на субсидии на коммунальные услуги. Город также планирует расширить политику по продвижению солнечных батарей, возобновляемой и водородной энергии, а также жилищного строительства.

Заместитель губернатора Амартувшин отметил, что к 2028 году столица намерена подключить 1000 домохозяйств к солнечной энергии. В прошлом году к ней подключились 47 домохозяйств, а в этом году в районе Чингэлтэй планируется подключить еще 200 домохозяйств.

Представители Азиатского банка развития подчеркнули эффективность разработки и внедрения технологий возобновляемой энергетики, подходящих для зимнего климата Монголии, а также реализацию проектов технической помощи. Они также выразили мнение, что поскольку производство солнечной и ветровой энергии обходится дешевле и опирается на внутренние ресурсы, это будет в значительной степени способствовать энергетической безопасности и независимости Монголии.

Стороны договорились подписать проектное соглашение по переводу юрточных поселков с угля на солнечную энергию на следующей встрече.

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