Аятолла Али Хаменеи впервые появившись на публике после прекращения огня, заявил, что Иран нанесет ответный удар в случае нападения

CentralAsia (CA) - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран ответит на любые атаки США ударами по американским военным базам на Ближнем Востоке, передает Reuters.

В своем первом телевизионном выступлении после перемирия с Израилем он отметил, что Иран атаковал крупнейшую базу США в Катаре после того, как Вашингтон присоединился к израильским ударам.

86-летний Хаменеи пообещал, что Иран не капитулирует, несмотря на давление президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул, что Исламская Республика имеет доступ к важным американским объектам в регионе и может повторить атаки в будущем.

Хаменеи заявил, что США вступили в войну, чтобы «спасти» Израиль после прорыва иранских ракет через израильскую оборону, но не добились значительных успехов при атаке на иранские ядерные объекты. Трамп ранее утверждал, что американские бомбардировки «уничтожили» ядерную программу Ирана, что противоречит оценкам разведки.