Япония впервые с 2022 года применила смертную казнь к «убийце из Twitter»

- Азия и мир, общество
- 10:16, 27 июня 2025
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CentralAsia (CA) - В Японии казнили Такахиро Сираиси, прозванного «убийцей из Twitter», который в 2017 году убил и расчленил девять человек (в основном женщин 15-26 лет), пишет The Guardian.
Это первая казнь в стране с 2022 года.
Сираиси заманивал жертв через Twitter, предлагая помощь в самоубийстве людям со склонностью к суициду, затем убивал их в своей квартире под Токио и прятал части тел в холодильниках. Он признался во всех преступлениях.
Министр юстиции Кейсукэ Судзуки подтвердил казнь через повешение в пятницу, отметив, что преступления включали «грабеж, изнасилование, убийство и уничтожение трупов».
Смертная казнь в Японии пользуется широкой общественной поддержкой (83% согласно опросу 2024 года). По состоянию на декабрь 2023 года 107 заключенных ожидают исполнения смертных приговоров.