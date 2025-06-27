Япония впервые с 2022 года применила смертную казнь к «убийце из Twitter»

// KYODO/Reuters

CentralAsia (CA) - В Японии казнили Такахиро Сираиси, прозванного «убийцей из Twitter», который в 2017 году убил и расчленил девять человек (в основном женщин 15-26 лет), пишет The Guardian.

Это первая казнь в стране с 2022 года.

Сираиси заманивал жертв через Twitter, предлагая помощь в самоубийстве людям со склонностью к суициду, затем убивал их в своей квартире под Токио и прятал части тел в холодильниках. Он признался во всех преступлениях.

Министр юстиции Кейсукэ Судзуки подтвердил казнь через повешение в пятницу, отметив, что преступления включали «грабеж, изнасилование, убийство и уничтожение трупов».

Смертная казнь в Японии пользуется широкой общественной поддержкой (83% согласно опросу 2024 года). По состоянию на декабрь 2023 года 107 заключенных ожидают исполнения смертных приговоров.