В Узбекистане ожидается жара до +41°

- Узбекистан, погода
- 11:15, 27 июня 2025
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CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 28 июня с 20 час. 27 июня до 20 час. 28 июня
ТАШКЕНТ
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 21-23°, днем 35-37°.
РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-22 м/с с пыльным поземком. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°.
БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-22 м/с с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 33-38°.
ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 19-24°, днем 32-37°.
КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 36-41°.
АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ
Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 32-37°.
ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.