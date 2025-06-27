В Узбекистане ожидается жара до +41°

CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погоды на 28 июня с 20 час. 27 июня до 20 час. 28 июня

ТАШКЕНТ

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 21-23°, днем 35-37°.

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-22 м/с с пыльным поземком. Температура ночью 18-23°, днем 30-35°.

БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-22 м/с с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 33-38°.

ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 19-24°, днем 32-37°.

КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 36-41°.

АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 32-37°.

ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.