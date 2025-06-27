По всей стране подтверждено более 10 000 случаев кори

CentralAsia (MNG) - Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) сообщил о значительном росте случаев кори по всей стране.

По состоянию на 27 июня 2025 года: лабораторно подтверждено 1065 новых случаев кори. Выздоровели 8405 пациентов. В настоящее время госпитализированы 646 человек, большинство из которых (536 пациентов) находятся в критическом состоянии. 1014 детей лечатся дома. 7 детей умерли из-за осложнений, связанных с болезнью. По данным НИЦИЗ, наибольшее количество случаев зафиксировано в возрастной группе 10–14 лет.

В связи с ростом заболеваемости корью и повышением готовности к ней НИЦИЗ продолжит работу в субботу 28 июня и субботу 5 июля для оказания услуг и реагирования на потребности общественного здравоохранения.

НИЦИЗ призывает родителей и опекунов пересмотреть записи об иммунизации своих детей. Если ребенок не получил прививку от кори, ему рекомендуется немедленно обратиться в местный семейный центр здоровья или центр здоровья соума для срочной ревакцинации.

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