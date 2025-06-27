Работает Единый центр контроля дорожного движения в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - В Улан-Баторе официально открылся Единый центр контроля дорожного движения, обеспечивающий полное покрытие 176 перекрестков, съездов и дорог по всей столице. Центр работает на основе системы ИИ, которая выявляет нарушения правил дорожного движения в режиме реального времени и позволяет централизованно обрабатывать и анализировать данные.

Новый центр, вместе с девятью районными подцентрами, работает под юрисдикцией мэрии Улан-Батора. Он позволяет осуществлять общегородское управление надзором за дорожным движением, обеспечивая оптимизированный мониторинг и контроль из единого командного пункта. Такая интеграция повысит способность столицы предотвращать дорожно-транспортные происшествия и преступную деятельность, а также оперативно выявлять нарушения и устранять их в режиме реального времени.

В настоящее время интеллектуальные камеры работают в тестовом режиме, оповещая граждан о любых обнаруженных нарушениях с помощью текстовых сообщений. Однако с 1 января 2026 года система будет вводить формальные наказания за обнаруженные нарушения, автоматически выписывая штрафы на основе анализа, основанного на ИИ.

Камеры предназначены для отслеживания и выявления различных нарушений, включая проезд на красный свет, заторы на перекрестках, блокирование пешеходных переходов и превышение скоростного режима.

Ожидается, что эта передовая система значительно улучшит общественную безопасность, уменьшит заторы на дорогах и сократит количество аварий, создавая более безопасную среду для жителей Улан-Батора. Запуск этой системы наблюдения также знаменует собой важный шаг на пути к развитию технологий умного города и дальнейшему развитию городской инфраструктуры в столице.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения