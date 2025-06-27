4,8 млрд кубометров составил водозабор на нужды орошения в Казахстане с начала поливного периода

CentralAsia (KZ) - С начала текущего поливного периода филиалы РГП «Казводхоз» направили на орошение 4,8 млрд кубометров воды, что составляет 55% от запланированного объема. Об этом сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана.
За весь сезон планируется использовать 8,8 млрд кубометров поливной воды.
По республике запланирован забор 12 млрд кубометров воды для орошения 1,2 млн га сельхозугодий, 97% из которых приходится на южные регионы.
Как сообщили в министерстве, вегетационный период начался на 20 дней раньше обычного из-за аномально теплой весны. Отмечается дефицит атмосферных осадков. Министерство проводит работу по снижению рисков дефицита поливной воды, включая заключение прямых договоров между «Казводхозом» и фермерами.
По договоренностям с Кыргызстаном, в Казахстан поступит 180 млн кубометров воды по реке Шу и 400 млн кубометров по реке Талас для Жамбылской области.
Казахстан, Таджикистан и Узбекистан утвердили график работы водохранилища «Бахри-Точик» на июнь-август. Планируется поступление не менее 491 млн кубометров воды в период вегетации.
Также к 1 июля планируется завершить строительство подпитывающей насосной станции в селе Кайнар Кордайского района. В Кызылординской области используются 357 насосных станций: 60 принадлежат филиалу «Казводхоза», 297 — аграриям.
Кроме того, доля возмещения затрат фермерам на водосберегающие технологии увеличена с 50% до 80%. Введены дифференцированные субсидии: с водосберегающими технологиями — до 85%, без них — снижение до 30-55% к 2026 году.
Лазерное планирование позволяет экономить до 30% поливной воды. В 2024 году водосберегающие технологии внедрены на 470,2 тыс. га.
С начала года проведены 82 проверки, выявлен 141 факт нарушений водного законодательства. Наложено 254 административных штрафа на 24 млн тенге. По фактам незаконного водопользования наложено 71 штраф на 8,4 млн тенге.
В Кызылординской области выявлены 7 фактов самовольного полива риса на 300 га с незаконным использованием 2,4 млн кубометров воды. Проведены 125 разъяснительных мероприятий для 1861 крестьянского хозяйства, выдано 445 разрешений на водопользование.